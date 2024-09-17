Помочь может каждый: ребенку из Коми срочно требуется операция на сердце

На лечение юной интинки нужна крупная сумма для радикальной коррекции порока сердца в Германии.

Варвара Савченко родилась 8 июля 2020 года в Инте. С самого детства ей поставили врожденный порок сердца, умеренную гипоплазию правого желудочка, атрезию легочной артерии второго типа, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки и двойное отхождение сосудов от правого желудочка.

14 июля девочке сделали первую операцию по наложению системо-легочного анастамоза Блелок-Тусинг и клипирование ОАП.

В России ей могут сделать операцию Фонтена, после которой нормально функционировать и работать будет лишь только одна половина сердца. В Германии родителям ребенка предложили сделать радикальную коррекцию порока, а значит полностью восстановить анатомию сердца.

По словам мамы девочки, именно в Европе ей могут восстановить сердце до состояния здорового человека.