Помочь может каждый: ребенку из Коми срочно требуется операция на сердце
- 17:16 17 сентября
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- Олег Помидоров
На лечение юной интинки нужна крупная сумма для радикальной коррекции порока сердца в Германии.
Варвара Савченко родилась 8 июля 2020 года в Инте. С самого детства ей поставили врожденный порок сердца, умеренную гипоплазию правого желудочка, атрезию легочной артерии второго типа, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки и двойное отхождение сосудов от правого желудочка.
14 июля девочке сделали первую операцию по наложению системо-легочного анастамоза Блелок-Тусинг и клипирование ОАП.
В России ей могут сделать операцию Фонтена, после которой нормально функционировать и работать будет лишь только одна половина сердца. В Германии родителям ребенка предложили сделать радикальную коррекцию порока, а значит полностью восстановить анатомию сердца.
По словам мамы девочки, именно в Европе ей могут восстановить сердце до состояния здорового человека.
“Германия имеет большой опыт в выполнении таких операций, у них есть уже взрослые пациенты, которые стали здоровыми после этого”, – заявила Инга Савченко.
Сейчас семья девочки продолжает сбор средств на операцию, общая стоимость которой составила 102 тысячи евро, что равно примерно 10 миллионов рублей.
Для помощи родителям Варвары, можно связаться с матерью девочки по номеру телефона: +7(912) 940-00-10 или в ВКонтакте.