Появилось видео с места смертельного ДТП под Ухтой, в котором погибла девушка

Скрин видео УГИБДД МВД по Коми

Смертельная авария под Ухтой унесла жизнь девушки. Кадры с места событий предоставили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми. По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 8 сентября, около 15: 00. Мужчина 1980 года рождения, находясь за рулем Mazda, двигался из Ухты в Сыктывкар по автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар.

На 302-м километре трассы он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.

В результате аварии погибла пассажирка Hyundai - женщина 1992 года рождения. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм еще до прибытия скорой помощи.