Появилось видео с места смертельного ДТП под Ухтой, в котором погибла девушка
- 06:30 9 сентября
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- Татьяна Зубова
Смертельная авария под Ухтой унесла жизнь девушки. Кадры с места событий предоставили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 8 сентября, около 15: 00. Мужчина 1980 года рождения, находясь за рулем Mazda, двигался из Ухты в Сыктывкар по автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар.
На 302-м километре трассы он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.
В результате аварии погибла пассажирка Hyundai - женщина 1992 года рождения. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм еще до прибытия скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент аварии водитель Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все причины и обстоятельства трагедии.