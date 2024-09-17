В одном из районов Коми реконструировали мост через реку Пижму

В Усть-Цилемском районе закончились работы по ремонту моста через реку Пижму. Благодаря этому жители деревни Загривочная теперь могут безопасно переходить на противоположный берег. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Весной 2024 года паводок в Усть-Цилемском районе начался с реки Пижма, причём при первом заторе затопило деревню Скитская. Вода проникла только на дворовые территории, не затронув дома. Затем паводок достиг деревни Загривочная, также не причинив ущерба жилым постройкам, но повредив подвесной мост льдом и размыв местные дороги. В период отсутствия моста людям приходилось переправляться через реку на своих лодках.