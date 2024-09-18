Беру алое и пластиковую бутылку: гортензия быстро идет в рост – крупные бутоны весь год

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Гортензии — это одни из самых красивых растений. Они радуют глаз своими крупными и яркими соцветиями, которые могут быть разных цветов и оттенков. Советы:

Растения любят свет, но не прямые солнечные лучи. Поэтому для них лучше выбрать место с рассеянным светом или полутенью. Им нужна плодородная почва с хорошим дренажем. Гортензии нуждаются в регулярном поливе и подкормке.

Рекомендации:

Однако есть ещё один способ, который поможет гортензии быстро пойти в рост и зацвести крупными бутонами. Для этого понадобится алоэ и пластиковая бутылка. Алоэ — это растение, которое обладает целебными свойствами и содержит много полезных веществ. Эти вещества помогут вашей гортензии стать сильнее и здоровее.

Чтобы приготовить удобрение из алоэ, вам нужно взять несколько листьев алоэ, измельчить их в блендере или мясорубке и смешать с водой. Полученную смесь нужно настоять в течение нескольких часов, а затем процедить. Полученный раствор можно использовать для полива гортензии.

Также вам понадобится пластиковая бутылка, которую нужно разрезать пополам. Нижнюю часть бутылки нужно заполнить землёй и посадить туда гортензию. Верхнюю часть бутылки можно использовать как крышку, которая будет защищать гортензию от пересыхания и перегрева.

Средства:

1. Дрожжи: растворите 10 г сухих дрожжей и 3 столовые ложки сахара в 1 л тёплой воды. Дайте настояться в течение трёх часов, затем разбавьте водой в пропорции 1:5 и полейте гортензию. Дрожжи содержат полезные микроэлементы, которые способствуют росту и развитию растения.

2. Банановая кожура: залейте кожуру от одного банана литром воды и оставьте на сутки. Процедите настой и разведите его водой в соотношении 1:2. Поливайте гортензию полученным раствором. Банановая кожура содержит калий, который способствует обильному цветению.