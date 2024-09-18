Дождливо, ветрено, но все еще тепло: погода в Коми 18 сентября
- 06:30 18 сентября
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- Татьяна Зубова
18 сентября большая часть Коми "захватят" дожди. Эту информацию подтвердили синоптики регионального ЦГМС.
В светлое время суток в северных и южных частях региона вероятны кратковременные осадки и грозы.
В ночные и утренние часы в некоторых местах образуется туман. Ветер будет преимущественно западным и юго-западным, его скорость составит порядка 3-8 м/с, при этом в ряде северных районах порывы ветра могут достигать 6-11 м/с. Температуры ночью ожидаются в диапазоне от +7 до +12°C, а в отдельных муниципалитетах возможны понижения до +2…+7°C. Днем держится пока ещё летняя температура - столбик термометра поднимется до +18…+23°C, а на крайнем севере и северо-востоке региона уже холоднее - здесь специалисты обещают лишь +12…+17°C выше нуля.
В столице республики сегодня вероятность осадков невысока. Ветер также будет западного и юго-западного направления, с той же скоростью порядка 3-8 м/с. Ночные температурные показатели составят +7…+9°C, а днем воздух прогреется до +21…+23°C.