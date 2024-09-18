Дождливо, ветрено, но все еще тепло: погода в Коми 18 сентября

В ночные и утренние часы в некоторых местах образуется туман. Ветер будет преимущественно западным и юго-западным, его скорость составит порядка 3-8 м/с, при этом в ряде северных районах порывы ветра могут достигать 6-11 м/с. Температуры ночью ожидаются в диапазоне от +7 до +12°C, а в отдельных муниципалитетах возможны понижения до +2…+7°C. Днем держится пока ещё летняя температура - столбик термометра поднимется до +18…+23°C, а на крайнем севере и северо-востоке региона уже холоднее - здесь специалисты обещают лишь +12…+17°C выше нуля.