В Коми сотрудники МВД лишили гражданства РФ пять человек

В этом месяце МВД по Коми вынесло решения о прекращении гражданства России для пяти человек в возрасте от 42 до 56 лет. Эти люди ранее получили российские паспорта, но затем были осуждены к реальному сроку за преступления против здоровья населения и половой неприкосновенности.

С начала 2024 года МВД по Коми лишило гражданства РФ 15 человек.