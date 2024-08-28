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В Коми сотрудники МВД лишили гражданства РФ пять человек

В Коми сотрудники МВД лишили гражданства РФ пять человек Фото из архива

В этом месяце МВД по Коми вынесло решения о прекращении гражданства России для пяти человек в возрасте от 42 до 56 лет. Эти люди ранее получили российские паспорта, но затем были осуждены к реальному сроку за преступления против здоровья населения и половой неприкосновенности.

С начала 2024 года МВД по Коми лишило гражданства РФ 15 человек.

В настоящее время полиция уведомляет упомянутых лиц о принятых решениях, изымает их российские паспорта и информирует об обязательстве покинуть страну, включая период после отбытия наказания.

Напомним, жительница столицы Республики Коми планировала подзаработать на инвестициях, но в результате нарвалась на аферистов и потеряла несколько миллионов рублей.

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