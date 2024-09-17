В Коми уборка картофеля идет с опережением сроков
- 20:45 17 сентября
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- Инесса Богатая
Сбор картофеля в Коми идет с опережением сроков. Сыктывкар занимает лидирующую позицию по количеству собранного урожая.
По данным главы республики Владимира Уйба, на 17 сентября собрано 4618 тонн картофеля с площади 232 га (130% к аналогичной дате прошлого года по общему объему и 110% по обработанной площади). В хозяйствах выкопали картофель на общей площади 34 376 га, что составляет 94% от показателей прошлого года.
Сыктывкар находится в числе лидеров по сбору картофеля. Основной объем в республике производит ООО "Пригородный", где завершили уборку на 120 га. Общий вес собранного урожая составил 2880 тонн картофеля, что соответствует 120% от плана, при урожайности 240 ц/га.
Уборка продолжается на полях хозяйств Сысольского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Корткеросского и Усть-Куломского районов. В Удорском районе также начаты работы по выкапыванию картошки.
Минсельхозпрод планирует собрать около шести тысяч тонн различных сортов картофеля: "Гала", "Рябинушка", "Аврора", "Фламинго", "Ред Скарлетт", "Розара" и "Мемфис".