В Коми уборка картофеля идет с опережением сроков

Сбор картофеля в Коми идет с опережением сроков. Сыктывкар занимает лидирующую позицию по количеству собранного урожая.

По данным главы республики Владимира Уйба, на 17 сентября собрано 4618 тонн картофеля с площади 232 га (130% к аналогичной дате прошлого года по общему объему и 110% по обработанной площади). В хозяйствах выкопали картофель на общей площади 34 376 га, что составляет 94% от показателей прошлого года.