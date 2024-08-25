В Коми рыбак нашёл в реке оружие

Житель Коми нашёл в Печоре ружьё. Мужчина рыбачил и зацепился крючком на что-то тяжёлое. Об этом сообщает Росгвардия региона.

Житель Троицко-Печорского района рыбачил у острова Вера-Ди на реке Печора и обнаружил охотничье ружье и основные части гражданского гладкоствольного оружия. Мужчина 1982 года рождения рассказал сотрудникам Росгвардии, что его крючок зацепился во время заброса удочки. Когда он спустился в воду, чтобы освободить крючок, то нашел оружие, покрытое сильной коррозией. Понимая последствия незаконного хранения оружия, он сразу же сообщил о находке в Росгвардию.