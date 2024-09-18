Жителей одного из районов Коми предупредили о полётах БПЛА

В небе над Ижемским районом будет проведена официальная аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эту информацию подтвердили в администрации муниципалитета.

С 19 по 22 сентября беспилотники осуществят полеты над следующими населенными пунктами: с. Брыкаланск, д. Чаркабож, с. Кипиево, д. Чика, с. Няшабож, д. Пиль-Егор, д. Васильевка, д. Усть-Ижма, д. Малое Галово, д. Большое Галово, с. Кельчиюр, д. Вертеп, д. Пустыня, с. Краснобор, д. Диюр, п. Ыргеншар, д. Черноборская, с. Сизябск, д. Бакур, д. Брыка, д. Ель, д. Варыш, с. Мохча, д. Гам, д. Косъель, д. Мошъюга, д. Щель, д. Константиновка, с. Ижма, д. Ласта, д. Картаель, п. Койю, п. Том, п. Щельяюр.