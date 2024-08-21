В Сыктывкаре "орбитовский" маршрут №17м начнет курсировать по новому пути
- 20:45 21 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" пассажирский автобус №17м будет откорректирован. Общественный транспорт начнет работать по новому маршруту с 24 августа.
Так, согласно измененному движению, автобус на пути к центру города от остановки "Школа №3" повернет на улицу Лыткина к остановке "ТЦ "Покровский" у школы №43, затем налево на улицу Петрозаводскую до одноименной остановки. На обратном пути транспорт будет следовать тем же маршрутом. Вместо прежнего пути по улице Тентюковской, маршруты будут проезжать мимо школы №43, детского сада №112 и остановки "ул.Петрозаводская".
Это решение принято после анализа данных, собранных общественным патрулем и общественными организациями, в рамках поручения Главы Республики Коми Владимира Уйба.