В Сыктывкаре "орбитовский" маршрут №17м начнет курсировать по новому пути

В Сыктывкаре в микрорайоне "Орбита" пассажирский автобус №17м будет откорректирован. Общественный транспорт начнет работать по новому маршруту с 24 августа.

Так, согласно измененному движению, автобус на пути к центру города от остановки "Школа №3" повернет на улицу Лыткина к остановке "ТЦ "Покровский" у школы №43, затем налево на улицу Петрозаводскую до одноименной остановки. На обратном пути транспорт будет следовать тем же маршрутом. Вместо прежнего пути по улице Тентюковской, маршруты будут проезжать мимо школы №43, детского сада №112 и остановки "ул.Петрозаводская".