В Сыктывкаре женщина решила получить маткапитал незаконным путем

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с применением материнского капитала. Информацию о происшествии предоставили в пресс-службе МВД республики.

Согласно данным, полученным от ведомства, полиция столицы Коми получила сведения о возможной причастности одной женщины к мошенническим действиям, связанным с получением социальных выплат. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что в ноябре 2023 года гражданка обратилась в центр социальной защиты с запросом на использование регионального семейного капитала для улучшения жилищных условий. Женщина предоставила товарные и кассовые чеки на стройматериалы, которые фактически были приобретены ее подругой, а не ею самой.