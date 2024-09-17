Рецепт кабачковой икры на случай, если некуда девать кабачки

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Один из способов сохранить кабачки — приготовить из них икру Еще лучше — закатать ее в банки и холодным зимним вечером угостить домашних. Рекомендую подавать кабачковую икру с хлебом или хлебцами.

Сложность: легко

Время приготовления: 1 час 20 минут, из них активной работы — 20 минут

Ингредиенты для кабачковой икры — на 3 банки по 500 мл

Кабачки 1 кг Морковь 300 г Лук 300 г Томатная паста 150 г Растительное масло 150 мл Уксус 15 мл Чеснок 1 головка Петрушка 1 пучок Соль 1 ст. л. Сахар 1 ст. л. Черный перец 1/2 ч. л.

Прежде чем готовить

Кабачки должны быть свежими и крепкими, но не переспелыми: они могут горчить. Петрушку можно заменить укропом или кинзой — она придаст икре характерный вкус блюд кавказской кухни.

Из инвентаря понадобится терка, погружной блендер с насадкой, глубокая сковорода или кастрюля до 3 л, а также банки и крышки. Их нужно предварительно простерилизовать любым удобным способом.

Такая насадка для блендера понадобится

Ингредиенты для кабачковой икры

Пошаговый способ приготовления кабачковой икры

Шаг 1. Кабачки очистите и нарежьте кубиком, лук — крупно. Морковь натрите на терке, чеснок и петрушку измельчите.

Шаг 2. Растительное масло разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле. Лук и морковь обжаривайте 5 минут на сильном огне (7—8 из 10) до золотистости лука.

Лук и кабачок можно нарезать крупно: в процессе они все равно растушатся и станут мягкими

Шаг 3. К моркови и луку добавьте томатную пасту, кабачок, чеснок и петрушку. Посолите, поперчите, перемешайте. Тушите без крышки 40—45 минут на среднем огне. Кабачок должен стать мягким.

Шаг 4. Готовые овощи остудите до комнатной температуры и пробейте блендером в сковороде или кастрюле до однородности.

Шаг 5. Икру снова доведите до кипения на среднем огне. Влейте уксус и перемешайте. Снимите с огня. Массу переложите в стерилизованные банки и закатайте крышки.

Готовую кабачковую икру можно хранить в прохладном, темном месте до года.

Консистенция должна быть однородной, без кусочков овощей

Готовая кабачковая икра. Если планируете есть ее сразу, можно не закатывать в банки, а переложить в стеклянную тару, остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник

Сколько стоят ингредиенты для кабачковой икры

Растительное масло, 1 л 143 ₽ Кабачки, 1 кг 135 ₽ Томатная паста, 250 г 120 ₽ Чеснок, 100 г 114 ₽ Сахар, 1 кг 85 ₽ Уксус, 500 мл 77 ₽ Морковь, 1 кг 70 ₽ Соль, 180 г 60 ₽ Петрушка, 50 г 54 ₽ Лук, 1 кг 50 ₽ Перец, 10 г 36 ₽