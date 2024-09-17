Рецепт кабачковой икры на случай, если некуда девать кабачки
- 17:01 17 сентября
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Один из способов сохранить кабачки — приготовить из них икру
Еще лучше — закатать ее в банки и холодным зимним вечером угостить домашних. Рекомендую подавать кабачковую икру с хлебом или хлебцами.
Сложность: легко
Время приготовления: 1 час 20 минут, из них активной работы — 20 минут
Ингредиенты для кабачковой икры — на 3 банки по 500 мл
|Кабачки
|1 кг
|Морковь
|300 г
|Лук
|300 г
|Томатная паста
|150 г
|Растительное масло
|150 мл
|Уксус
|15 мл
|Чеснок
|1 головка
|Петрушка
|1 пучок
|Соль
|1 ст. л.
|Сахар
|1 ст. л.
|Черный перец
|1/2 ч. л.
Прежде чем готовить
Кабачки должны быть свежими и крепкими, но не переспелыми: они могут горчить. Петрушку можно заменить укропом или кинзой — она придаст икре характерный вкус блюд кавказской кухни.
Из инвентаря понадобится терка, погружной блендер с насадкой, глубокая сковорода или кастрюля до 3 л, а также банки и крышки. Их нужно предварительно простерилизовать любым удобным способом.
Такая насадка для блендера понадобится
Ингредиенты для кабачковой икры
Пошаговый способ приготовления кабачковой икры
Шаг 1. Кабачки очистите и нарежьте кубиком, лук — крупно. Морковь натрите на терке, чеснок и петрушку измельчите.
Шаг 2. Растительное масло разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле. Лук и морковь обжаривайте 5 минут на сильном огне (7—8 из 10) до золотистости лука.
Лук и кабачок можно нарезать крупно: в процессе они все равно растушатся и станут мягкими
Шаг 3. К моркови и луку добавьте томатную пасту, кабачок, чеснок и петрушку. Посолите, поперчите, перемешайте. Тушите без крышки 40—45 минут на среднем огне. Кабачок должен стать мягким.
Шаг 4. Готовые овощи остудите до комнатной температуры и пробейте блендером в сковороде или кастрюле до однородности.
Шаг 5. Икру снова доведите до кипения на среднем огне. Влейте уксус и перемешайте. Снимите с огня. Массу переложите в стерилизованные банки и закатайте крышки.
Готовую кабачковую икру можно хранить в прохладном, темном месте до года.
Консистенция должна быть однородной, без кусочков овощей
Готовая кабачковая икра. Если планируете есть ее сразу, можно не закатывать в банки, а переложить в стеклянную тару, остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник
Сколько стоят ингредиенты для кабачковой икры
|Растительное масло, 1 л
|143 ₽
|Кабачки, 1 кг
|135 ₽
|Томатная паста, 250 г
|120 ₽
|Чеснок, 100 г
|114 ₽
|Сахар, 1 кг
|85 ₽
|Уксус, 500 мл
|77 ₽
|Морковь, 1 кг
|70 ₽
|Соль, 180 г
|60 ₽
|Петрушка, 50 г
|54 ₽
|Лук, 1 кг
|50 ₽
|Перец, 10 г
|36 ₽
В таблице указана стоимость целой упаковки каждого продукта. Поэтому мы отдельно подсчитали себестоимость блюда с учетом цены только того количества продуктов, которое вы фактически на него потратите, пишет journal.tinkoff.ru.