Избивал брусом и душил: на дачах Троицко-Печорска ссора знакомых закончилась убийством

В Троицко-Печорском районе 51-летний местный житель до смерти избил знакомого. Детали страшного преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в июле 2024 года, мужчина, находясь на территории загородного участка, вступил в конфликт с 52-летним знакомым. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не стал сдерживать эмоций и избил оппонента. Среди прочего он нанес удар деревянным брусом по голове. Далее агрессор придушил жертву и толкнул. Пострадавший упал, ударившись головой о бетонное покрытие. Мужчину госпитализировали в больницу. Медики боролись за жизнь пациента, но спустя сутки он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.