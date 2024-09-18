Избивал брусом и душил: на дачах Троицко-Печорска ссора знакомых закончилась убийством
- 08:30 18 сентября
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- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорском районе 51-летний местный житель до смерти избил знакомого. Детали страшного преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, в июле 2024 года, мужчина, находясь на территории загородного участка, вступил в конфликт с 52-летним знакомым. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не стал сдерживать эмоций и избил оппонента. Среди прочего он нанес удар деревянным брусом по голове. Далее агрессор придушил жертву и толкнул. Пострадавший упал, ударившись головой о бетонное покрытие. Мужчину госпитализировали в больницу. Медики боролись за жизнь пациента, но спустя сутки он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Нападавшего задержали и предъявили обвинение. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
В процессе следствия подозреваемый признал свою вину. Следователи собрали достаточную доказательную базу, дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.