В Ухте работодатель разово выплатил сотрудникам 13 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Ухты в Республике Коми провела проверку соблюдения законодательства в сфере оплаты труда. Выяснилось, что учредитель одновременно трех компаний республики накопил задолженность по заработной плате за июль и август 2024 года. Общий долг перед сотрудниками, а их в подчинении бизнесмена 85 человек, превысил 13 миллионов рублей.

Прокуратура направила представления руководителям этих предприятий с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Сразу после этого задолженность по заработной плате перед работниками полностью ликвидировали.