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В Ухте работодатель разово выплатил сотрудникам 13 миллионов рублей

В Ухте работодатель разово выплатил сотрудникам 13 миллионов рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Ухты в Республике Коми провела проверку соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.

Выяснилось, что учредитель одновременно трех компаний республики накопил задолженность по заработной плате за июль и август 2024 года. Общий долг перед сотрудниками, а их в подчинении бизнесмена 85 человек, превысил 13 миллионов рублей.

Прокуратура направила представления руководителям этих предприятий с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Сразу после этого задолженность по заработной плате перед работниками полностью ликвидировали.

Напомним, ранее в Коми работник стройки через суд добился от своего работодателя задолженность по зарплате за семь месяцев. С нарушителя обязали взыскали порядка 200 тысяч рублей. Однако даже после судебного разбирательства бизнесмен не перечислил деньги сотруднику. Тогда судебные приставы списали указанную сумму со счетов должника.

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