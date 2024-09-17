Выходные переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше
- 12:06 17 сентября
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- Служба новостей
Министерство труда России объявило о значительных изменениях в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года, чтобы правильно распределение времени отдыха и работы граждан.
Теперь россияне смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это даст людям возможность полностью восстановить силы в кругу семьи и друзей, а также подготовиться к новому рабочему году. Длительные новогодние каникулы позволят россиянам не только отпраздновать Новый год, но и как следует отдохнуть перед началом рабочих будней.
Еще одним важным изменением станет разделение майских праздников на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это решение, по мнению Минтруда, позволит россиянам не только отметить День весны и труда, но и провести время в честь Дня Победы.
Полный список официальных выходных на 2025 год:
Новогодние каникулы - с 1 по 7 января, День защитника Отечества - с 22 по 23 февраля; Международный женский день - с 8 по 9 марта; День весны и труда - с 1 по 4 мая; День Победы - с 8 по 11 мая; День России - с 12 по 15 июня; День народного единства - с 2 по 4 ноября; канун Нового года - 31 декабря.
Эти изменения позволят россиянам заранее планировать свой отдых и лучше распределять рабочее время на протяжении года. Министерство также рассматривает возможность переноса выходных для увеличения продолжительности традиционных праздников, что может положительно отразиться на качестве жизни граждан, пишет progorod43.ru.