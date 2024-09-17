Выходные переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России объявило о значительных изменениях в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года, чтобы правильно распределение времени отдыха и работы граждан.

Теперь россияне смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это даст людям возможность полностью восстановить силы в кругу семьи и друзей, а также подготовиться к новому рабочему году. Длительные новогодние каникулы позволят россиянам не только отпраздновать Новый год, но и как следует отдохнуть перед началом рабочих будней.