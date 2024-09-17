«Октябрь и ноябрь будут сумасшедшими». Синоптики сказали, к чему готовиться
- 15:17 17 сентября
- 12+
- Служба новостей
Синоптики рассказали о климатической ситуации, которая сложится в октябре и ноябре. Прогнозы метеорологов показывают, что оставшиеся месяцы осени будут аномальными с точки зрения погоды. И многих такое положение дел немало удивит, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали синоптики, сейчас большинство метеорологов уже составили долгосрочные прогнозы до конца осени этого года в России. В последнее время точность таких прогнозов значительно повысилась, а потому им можно верить. При этом почти все модели говорят о том, что середина и конец осени в нашей стране будут нетипичными.
Так, например, в октябре, по словам синоптиков, стоит ждать прихода аномального тепла. Непривычно теплым вышел и сентябрь в большинстве регионов, расположенных в европейской части нашей страны. Но такая тенденция должна продолжиться и в середине осени. Причем тепло может нагрянуть туда, где его сейчас нет, например в Сибирь.
Отмечается, что в целом октябрь будет теплее обычного на один градус, а дефицит осадков составит 20 процентов, то есть ждать большого количества холодных осенних дождей точно не стоит. А вот вторая волна бабьего лета вполне вероятна.
При этом ноябрь синоптики уже заранее нарекают самым неприятным месяцем за весь сезон. По прогнозам, в это время почти на всей территории России будет пасмурная, сырая и очень холодная погода. Осадков будет больше нормы, дожди будут идти очень часто, а к концу месяца начнутся уже и снегопады. Ощущение холода усилят ветры.
Как подчеркивают специалисты, окончательный переход от осени к зиме свершится в конце ноября в центре страны, но на востоке это случится гораздо раньше.