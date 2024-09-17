«Октябрь и ноябрь будут сумасшедшими». Синоптики сказали, к чему готовиться

Синоптики рассказали о климатической ситуации, которая сложится в октябре и ноябре. Прогнозы метеорологов показывают, что оставшиеся месяцы осени будут аномальными с точки зрения погоды. И многих такое положение дел немало удивит, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали синоптики, сейчас большинство метеорологов уже составили долгосрочные прогнозы до конца осени этого года в России. В последнее время точность таких прогнозов значительно повысилась, а потому им можно верить. При этом почти все модели говорят о том, что середина и конец осени в нашей стране будут нетипичными.