Трое жителей Коми повелись на "уловки" мошенников и перевели им более двух миллионов рублей

Трое жителей Коми перевели на счета мошенников более двух миллионов рублей, опасаясь того, что на их имена был оформлен несанкционированный кредит. О подробностях инцидента сообщили в пресс-служба МВД по Коми.

Так, по данным ведомства, в отдел полиции "Усинский" обратился водитель местного предприятия. Он рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником "Госуслуг". Звонивший убедил его в том, что на его имя был якобы оформлен некий кредит.