Трое жителей Коми повелись на "уловки" мошенников и перевели им более двух миллионов рублей
- 19:00 17 сентября
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- Инесса Богатая
Трое жителей Коми перевели на счета мошенников более двух миллионов рублей, опасаясь того, что на их имена был оформлен несанкционированный кредит. О подробностях инцидента сообщили в пресс-служба МВД по Коми.
Так, по данным ведомства, в отдел полиции "Усинский" обратился водитель местного предприятия. Он рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником "Госуслуг". Звонивший убедил его в том, что на его имя был якобы оформлен некий кредит.
Лжесотрудник пояснил встревоженному мужчине, что следует взять встречный займ в размере 300 тысяч рублей, который в дальнейшем будет аннулирован работниками Росфинмониторинга. Также он порекомендовал временно перевести имеющиеся средства на "страховые" ячейки. Следуя инструкциям афериста, жертва перечислила около миллиона рублей на указанные счета. Когда он увидел, что задолженность не погашена, а личные средства не вернулись, он обратился в полицию.
Схожим образом были обмануты жительницы Сосногорска и Емвы. "Сотрудники портала" напугали женщин несанкционированным оформлением кредита и списанием денег. Звонившие убедили их перевести их сбережения на "безопасный" счет. В результате выполнения этих указаний, потерпевшие потеряли в общей сложности около 1, 3 миллиона рублей.
По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".