Борщ на зиму в банках: заготовка супа со сладким перцем

Заготовка борща в банках на зиму Консервация борща в банках — это удобное решение для тех, кто хочет сэкономить время на приготовлении традиционного блюда в зимний период. В результате получается готовая заправка, которую нужно просто добавить в кипящий бульон или воду. Такой борщ сохраняет все полезные свойства овощей и обладает насыщенным вкусом. Посмотрите наш рецепт — добавили в него сладкий перец.

Ингредиенты Свекла — 1 кг

Белокочанная капуста — 1 кг

Лук — 500 г

Помидоры — 1 кг

Перец болгарский (сладкий) — 500 г

Морковка — 500 г

Соль пищевая — 2 ст. л.

Сахарный песок — 4 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Масло подсолнечное (или другое растительное) — 100 мл

Вода — 200 мл Пошаговый рецепт приготовления Как следует помойте и очистите свеклу, морковь, лук и перец. Свеклу и морковь измельчите на терке, лук и перец нарежьте кубиками. Капусту нашинкуйте, а помидоры отправьте в блендер или самостоятельно нарубите на мелкие квадратики.

В подходящей по размеру емкости (например, глубокой кастрюле) обжарьте на подсолнечном масле лук и морковь до мягкости. К ним же закиньте свеклу, помидорную массу, залейте небольшим количеством воды. Тушите под крышкой где-то минут 20. Установите среднюю мощность нагрева плиты.

В кастрюлю закиньте капусту, предварительно нарезанный полосками сладкий перец. Посолите, поперчите, залейте уксус. Хорошенько перемешайте, тушите заправку еще около 15 минут. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного воды.

Горячий борщ разложите по стерилизованным банкам.

Заготовка сохраняет свои вкусовые качества в течение 6–12 месяцев. Рекомендуем хранить в погребе или холодильнике.

Делимся полезной информацией о борще в банках на зиму:

калорийность — около 50 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1,5 часа.