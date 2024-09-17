Житель Коми решил "пошутить" над спасателями и сообщил в диспетчерскую, что потерялся в лесу
- 12:45 17 сентября
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- Инесса Богатая
Житель Сыктывдинского района совершил ложный вызов в службу спасения. Как сообщает "Комиинформ", 15 сентября мужчина позвонил и заявил, что заблудился в лесу между деревней Граддор и селом Шошка.
В 21:55 на место отправился Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС. Спасательные работы продолжались до 01:30, после чего выяснилось, что мужчина все это время находился дома и на самом деле никуда не уходил.
Правоохранительные органы занялись этим случаем. Было установлено, что "шутник" неоднократно звонил операторам с сообщениями о пожарах и других происшествиях.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Сосногорске пропал 66-летний мужчина. Его поисками занимаются волонтеры спасательного отряда "Лиза Алерт" Коми. По информации отряда, с 20 августа добровольцы разыскивают Юрия Рыжикова, 1958 года рождения. На данный момент его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы, зелено-карие глаза. Отличается наличием бороды. В день исчезновения он был одет в темно-серый пиджак, черный свитер, темно-синие джинсы и черные ботинки.