Житель Коми решил "пошутить" над спасателями и сообщил в диспетчерскую, что потерялся в лесу

Житель Сыктывдинского района совершил ложный вызов в службу спасения. Как сообщает "Комиинформ", 15 сентября мужчина позвонил и заявил, что заблудился в лесу между деревней Граддор и селом Шошка.

В 21:55 на место отправился Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС. Спасательные работы продолжались до 01:30, после чего выяснилось, что мужчина все это время находился дома и на самом деле никуда не уходил.