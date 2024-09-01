Приют "Кошки за окошком" накопил долг в 98 000 рублей из-за тюремных котов

Фото "Кошки за окошком"

Приют "Кошки за окошком" в очередной раз продемонстрировал свою преданность делу помощи животным, столкнувшись с крайне сложной ситуацией. В начале августа приют принял сразу 36 кошек из Микуньской колонии, что стало настоящим испытанием для команды волонтеров. Из-за внезапного увеличения количества животных в приюте, который был рассчитан на значительно меньшее число постояльцев, организация оказалась в сложных условиях. Животные поступили в плачевном состоянии: истощенные, больные, с анемией, язвами во рту и на носу, гнойными выделениями из глаз и носа, а также с отсутствием аппетита.

Первое время адаптация кошек в приюте была особенно трудной. Животные, пережившие серьезный стресс, были напуганы и агрессивны, что делало уход за ними непростой задачей. Волонтеры вспоминают, как кошки от страха бросались на людей, не понимая, что им хотят помочь. Однако, несмотря на все трудности, команда приюта не сдалась и приступила к интенсивному лечению новых подопечных.

Прошло уже два месяца с того момента, как кошки прибыли в приют. Волонтеры рассказывают о том, насколько трудоемким и длительным был процесс их лечения. Кошкам провели всестороннее обследование: многочисленные анализы, УЗИ, рентгеновские исследования. Некоторым животным удалили гнилые зубы, лечили больные десны, ставили капельницы и делали многочисленные уколы. В течение этих месяцев волонтеры регулярно консультировались с ветеринарами разных специальностей, включая хирургов, офтальмологов и онкологов, чтобы обеспечить животным максимальную поддержку и лечение.

Сегодня, спустя два месяца после прибытия, все кошки прошли вакцинацию и имеют ветеринарные паспорта. Животные готовы к стерилизации, и их состояние значительно улучшилось. Волонтеры с гордостью сообщают, что кошки теперь выглядят совершенно иначе: набрали вес, их шерсть стала густой и блестящей, а сами животные больше не испытывают того ужаса и стресса, который сопровождал их поначалу.