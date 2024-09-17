В Республику Коми из Узбекистана привезли более 22 тысяч килограммов овечьей шерсти
- 22:45 17 сентября
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- Инесса Богатая
Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора осуществило инспекционные мероприятия касательно подкарантинной продукции, поступившей из Республики Узбекистан.
На основании предоставленной информации ведомства, в наш регион завезли 22109 килограммов овечьей шерсти, предназначенной для сапоговаляльной фабрики. Эта партия подкарантинной продукции сопровождалась фитосанитарным сертификатом и международной транспортной накладной.
В соответствии с решением комиссии Таможенного союза проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия: проверка документов; осмотр подкарантинной продукции и транспортного средства.
По итогам проверочных мероприятий, нарушений законодательства выявлено не было.
Напомним, в этом году в Республике Коми сбор урожая картофеля идет с опережением. В лидерах остается Сыктывкар.