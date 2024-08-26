Два военнослужащих из Коми погибли в зоне СВО

В зоне СВО погибли рядовые Николай Ястребов и Анатолий Орлов из Коми. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале. Николай Ястребов, уроженец Сыктывкара, в бою выполнял обязанности оператора-сапера.

Анатолий Орлов родом из поселка Каджером Печорского района. До призыва на фронт жил и трудился в Печоре. Занимал должность старшего стрелка в мотострелковом взводе.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших солдат и пожелал мужества, чтобы пережить боль от утраты близких.