Два военнослужащих из Коми погибли в зоне СВО
- 06:30 26 августа
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- Татьяна Зубова
В зоне СВО погибли рядовые Николай Ястребов и Анатолий Орлов из Коми. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Николай Ястребов, уроженец Сыктывкара, в бою выполнял обязанности оператора-сапера.
Анатолий Орлов родом из поселка Каджером Печорского района. До призыва на фронт жил и трудился в Печоре. Занимал должность старшего стрелка в мотострелковом взводе.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших солдат и пожелал мужества, чтобы пережить боль от утраты близких.
Напомним, ранее резонансный случай с задержанием другого бойца СВО в Инте взяли на контроль в Следственном комитете России. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, а именно применении насилия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства происшествия и оценить правомерность действий правоохранителя.