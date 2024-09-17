В Сыктывкар привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери

Торжественные мероприятия включены в программу Всероссийского молебна о Победе и приурочены к 29-й годовщине Сыктывкарской епархии. В частности, 5 октября в 17:00 в Свято-Стефановском кафедральном соборе начнется Всенощное бдение, а в 20: 30 состоится торжественный молебен.

Святыня будет находиться в Сыктывкаре до 8 октября. Вечером, после вечерней службы, будет проведен Крестный ход от Свято-Стефановского кафедрального собора до аэропорта, откуда икона отправится в Москву.

Добавим, что Казанская икона Божией Матери, являясь одной из самых чтимых святынь, символизирует победу и заступничество. Ее история восходит к XVI веку, когда она способствовала избавлению России от иноземных захватчиков. Икона была утрачена в период революции, тем не менее ее значимость осталась неизменной. В 2023 году Патриарх Кирилл вновь обрел святыню, и теперь она путешествует по епархиям Русской Православной Церкви, даруя верующим возможность помолиться перед ней.