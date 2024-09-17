В Коми в 2024 году появились еще 13 ФАПов

В Республике Коми за 2024 год построено 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил Глава республики Владимир Уйба в своем последнем видеообращении.

Губернатор также отметил, что нововведения обеспечивают комфортные условия для местных жителей и медицинского персонала, и способствуют привлечению квалифицированных специалистов в сельские районы. В этом году фельдшерско-акушерские пункты появились в таких населенных пунктах, как Серёгово, Шошка, Мутница, деревня Черёмуховка, а также поселки Якша, Митрофан-Дикост, Знаменка, Приуральский, Лемты, Усть-Лыжа, Парма, Мадмас и А́безь.