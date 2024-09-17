В Коми в 2024 году появились еще 13 ФАПов
- 16:00 17 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми за 2024 год построено 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил Глава республики Владимир Уйба в своем последнем видеообращении.
Губернатор также отметил, что нововведения обеспечивают комфортные условия для местных жителей и медицинского персонала, и способствуют привлечению квалифицированных специалистов в сельские районы. В этом году фельдшерско-акушерские пункты появились в таких населенных пунктах, как Серёгово, Шошка, Мутница, деревня Черёмуховка, а также поселки Якша, Митрофан-Дикост, Знаменка, Приуральский, Лемты, Усть-Лыжа, Парма, Мадмас и А́безь.
В настоящее время продолжается подготовка документов для открытия этих пунктов. Четыре из них уже получили медицинские лицензии и скоро начнут принимать пациентов. Кроме того, завершается процесс лицензирования ФАПа в селе Шошка.
С 2021 года в республике возведено 65 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках социального партнерства завершено строительство врачебной амбулатории в Зеленце и новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Усть-Нем, Верхний Воч и Югыдъяг в Усть-Куломском районе. В 2025 году планируется приобретение и установка модульных конструкций для еще 30 фельдшерско-акушерских пунктов и строительство двух амбулаторий в поселках Подзь и Вухтым.