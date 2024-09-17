В Республике Коми благодаря летним лагерям оздоровились более 30 тысяч детей

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Роспотребнадзор предоставил отчет о результатах летней оздоровительной кампании 2024 года в Коми. Под контролем ведомства работали 475 учреждений летнего оздоровления (ЛОУ), из которых 4 были стационарными загородными лагерями для школьников и один палаточным лагерем, в которых прошли оздоровление свыше 30 тысяч детей и подростков.

Все лагеря подверглись проверкам на соответствие санитарным нормам, включая анализы воды, почвы и готовых блюд. Лабораторные исследования показали, что доля неудовлетворительных проб не превышает среднероссийский уровень. Были приняты административные меры для устранения выявленных нарушений, большинство из которых были исправлены.

Управление также контролировало поставки продуктов питания и организацию питания в ЛОУ. За период летней кампании не было зарегистрировано случаев групповых инфекционных заболеваний.