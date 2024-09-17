Цифровые новости страховой компании «СОГАЗ-Мед»

Фото: "Согаз-Мед"

Цифровизация здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России – тренд, который упрощает получение медицинской помощи в масштабах страны. Одно из важных новшеств – цифровой полис ОМС, который пришел на смену полисам на пластиковых и бумажных носителях. Новый формат информативен, удобен и всегда под рукой. Уже доступен в личном кабинете на «Госуслугах», а для удобства своих застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» реализовала эту функцию на сайте sogaz-med.ru в Кабинете пользователя.* Несмотря на глобальный тренд на цифровизацию будем честны: многие предпочитают иметь бумажные копии электронных документов. Поэтому новый сервис «СОГАЗ-Мед» особенно актуален, он дает возможность самостоятельного скачивания и печати выписки о полисе ОМС. Сервис выручит и в тех случаях, когда ваш документ на материальном носителе утерян или его нет под рукой. Выписка о полисе на физическом носителе пригодится всегда. В том числе и в отпуске, когда требуется получить медицинскую помощь вне региона страхования.

Выписка является физическим аналогом цифрового полиса и содержит информацию о застрахованном, номер и срок действия полиса ОМС, уникальный штрихкод для записи к врачу через инфоматы и информацию о страховой компании для связи с ней.

Чтобы скачать полис ОМС, нужно войти в Кабинет пользователя на сайте «СОГАЗ-Мед» с помощью компьютера или смартфона, затем в раздел «Полисы ОМС «СОГАЗ-Мед». Следующий шаг – нажать на значок загрузки в верхнем правом углу, можно сохранить файл или распечатать. Теперь полис ОМС будет всегда под рукой. Файл на носителе не занимает много места и всегда выручит при получении медпомощи по ОМС, если по какой-то причине цифровой полис не открывается в онлайн-формате или не загружается его скриншот.

«СОГАЗ-Мед» напоминает: для получения медицинской помощи по ОМС граждане России могут предъявлять по своему выбору полис ОМС на материальном носителе либо документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении). Но этот вариант доступен не во всех медорганизациях с учетом технических возможностей, поэтому на время переходного периода, т.е. до конца 2025 года, при посещении врача рекомендуем брать с собой полис ОМС в любом имеющемся у вас формате. Например, в виде выписки.

Летом 2022 года компания запустила мобильное приложение «СОГАЗ ОМС», которое доступно для пользователей устройств Android. Приложение содержит личные данные застрахованного и данные его детей, информацию о прикреплении к поликлинике, о страховой компании, карту с адресами ее офисов, форму обратной связи. Буквально одним касанием в онлайн-чате можно связаться со страховым представителем «СОГАЗ-Мед» или позвонить в круглосуточный контакт-центр, чтобы задать интересующие вопросы об ОМС. А еще в мобильном приложении можно вести «Дневник здоровья», узнать, не пора ли пройти диспансеризацию, ознакомиться с материалами о здоровье, пройти тесты и опросы.

Скачайте «СОГАЗ ОМС» и будьте уверены – специалисты вашей страховой всегда рядом и готовы помочь при получении медицинской помощи, гарантированной всем гражданам России по полису обязательного медицинского страхования.



* Сервис не доступен для жителей Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Ярославской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, Республики Башкортостан, г. Санкт-Петербурга.