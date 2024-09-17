В Коми 640 детей получили портфели и наборы школьных принадлежностей к 1 сентября

Более 640 детей из Коми к 1 сентября получили портфели и школьные принадлежности в рамках акции "Дорога в школу". Об этом сообщила пресс-служба Минтрудсоц региона.

В августе текущего года эту благотворительную акцию организовали Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в сотрудничестве с учреждениями социальной защиты.