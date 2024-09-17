В Коми 640 детей получили портфели и наборы школьных принадлежностей к 1 сентября
- 14:30 17 сентября
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- Инесса Богатая
Более 640 детей из Коми к 1 сентября получили портфели и школьные принадлежности в рамках акции "Дорога в школу". Об этом сообщила пресс-служба Минтрудсоц региона.
В августе текущего года эту благотворительную акцию организовали Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в сотрудничестве с учреждениями социальной защиты.
Детям из семей социально неблагополучных, семей "группы риска", а также из других нуждающихся категорий, таких как неполные, многодетные и малообеспеченные семьи, включая семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, были предоставлены школьные принадлежности.
Согласно информации Минтрудсоц РК, акцию поддержали более 160 организаций и жителей региона, что позволило собрать около 620 тысяч рублей. Благодаря этому 641 школьник, из которых 406 первоклассников, получил школьные принадлежности.
Организаторы выражают благодарность всем участникам, кто помог подготовить детей к учебному году. Пусть эти подарки поспособствуют успехам ребят в учебе и приобретении новых знаний.