Обыкновенная "бадяга": в Роскачестве назвали марку пива, которую лучше даже не пробовать

Роскачество провело исследование 20 торговых марок пивных напитков, и результаты оказались шокирующими. Давайте разберемся, что же такое пивные напитки, чем они отличаются от пива, и какие марки вызывают подозрения, пишет pg12.ru. Что такое пивные напитки?

В России пивные напитки и пиво — это официально разные продукты. Пиво — это алкогольный напиток, который готовят путем брожения пивного сусла, состоящего из солода, хмеля, воды и пивных дрожжей. В пиве не допускается добавление этилового спирта, ароматических и вкусовых веществ. Пивной напиток, с другой стороны, может содержать до 40% пива, а также различные добавки, такие как фруктовые соки, сахар, мед и другие ингредиенты.

Результаты исследования

Роскачество обнаружило, что в двух из 20 исследований напитков вообще не было никаких результатов. Одним из таких напитков стал пивной лазер («Бир лазер») с добавлением лимона, производимый ООО «Производственный комплекс «Возрождение» в России. Этот напиток не содержит консервантов, красителей и ароматизаторов, но также не содержит соложенного ингредиента, что делает его непивным в классическом понимании. Вкусы и ароматические напитки имеют посторонний тон, а пивные тона не выражены.

Почему это важно?

Это исследование поднимает важные вопросы честности производителей и необходимости четкой классификации алкогольной продукции. Роскачество уже не первый раз сталкивается с проблемой псевдопивных напитков, которые не имеют ничего общего с пивоваренной продукцией и производятся с использованием добавленного спирта и пищевых добавок.

Подозреваемые марки

Кроме пивного лазера, под подозрение попала и марка «Доктор Дизель» («Вишня и Персик»), которая также не соответствует консервативным представлениям о пиве. Росалкогольрегулирование уже уведомило, что информация, предоставленная Роскачеством, будет использована при проведении проверочных мероприятий.

Итог