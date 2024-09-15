Решение принято: новое правило вводится для всех, у кого в квартире стоят счетчики

В 2024 году в Россию вступили в силу новые правила, которые освобождают граждан от необходимости предоставлять копии документов о поверке счётчиков в управляющие компании (УКа) и ТСЖ. Теперь все данные о поверках автоматически поступают в электронную систему "Аршин", которая интегрирована с Государственной информационной системой ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Ранее владельцы жилья должны были не только следить за сроками поверки своих счётчиков, но и самостоятельно передавать подтверждающие документы в управляющие организации. В противном случае расчёт за воду проводился по нормативам, что зачастую увеличивало суммы в квитанциях. Это вызывало недовольство, так как современные приборы учёта могут работать исправно до 12 лет без необходимости частой поверки.