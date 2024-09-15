Решение принято: новое правило вводится для всех, у кого в квартире стоят счетчики
- 13:45 15 сентября
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- Служба новостей
В 2024 году в Россию вступили в силу новые правила, которые освобождают граждан от необходимости предоставлять копии документов о поверке счётчиков в управляющие компании (УКа) и ТСЖ. Теперь все данные о поверках автоматически поступают в электронную систему "Аршин", которая интегрирована с Государственной информационной системой ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Ранее владельцы жилья должны были не только следить за сроками поверки своих счётчиков, но и самостоятельно передавать подтверждающие документы в управляющие организации. В противном случае расчёт за воду проводился по нормативам, что зачастую увеличивало суммы в квитанциях. Это вызывало недовольство, так как современные приборы учёта могут работать исправно до 12 лет без необходимости частой поверки.
Новые правила значительно упрощают этот процесс. После того как специалист проведёт поверку, данные сразу заносятся в систему "Аршин". Теперь проверка актуальности этих данных ложится на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственники больше не обязаны доказывать исправность своих счётчиков — система сделает это за них автоматически.
Основные изменения для граждан:
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Упрощение процесса поверки: Теперь не нужно вручную подавать документы о поверке. Это сокращает бюрократию и экономит время.
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Автоматизация через "Аршин": Данные о проведённой поверке сразу попадают в реестр, а управляющие компании сами обязаны проверять их наличие. Это исключает риск начисления платежей по нормативу из-за несвоевременной подачи документов.
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Пересчёт начислений: Если собственник не успел провести поверку вовремя и получил начисления по нормативу, после подтверждения исправности счётчика расчёты могут быть пересчитаны.
Дополнительные изменения и планы:
Рассматривается также законопроект, который предполагает передачу ответственности за поверку счётчиков коммунальным службам, как это уже реализовано с электросчётчиками. Предполагается, что поверка будет бесплатной для граждан, а все расходы возьмут на себя коммунальные службы. Депутаты считают, что с учётом регулярного повышения тарифов такие организации могут справиться с дополнительными затратами без ущерба для своей работы.
Штрафы за неповеренные газовые счётчики:
Новые правила затрагивают и газовые приборы учёта. Теперь владельцы обязаны заключать договоры на обслуживание газовых счётчиков с аккредитованными компаниями. За отсутствие такого договора предусмотрен штраф до 10 000 рублей. Кроме того, ужесточены санкции за отказ предоставить доступ газовым службам для проведения поверки или обслуживания приборов. Эти меры направлены на повышение безопасности в жилых домах, пишет sevastopolmedia.ru.