Как сохранить до весны собранный урожай моркови: советы экспертов и лайфхаки

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В Россельхозцентре рассказали про оптимальные условия хранения моркови При правильном хранении выращенная на собственном огороде морковь может пролежать до весны. Однако нужно создать подходящие условия. Также есть ряд простых, но важных нюансов при уборке урожая. Если следовать всем правилам – морковь будет храниться долго.

Советами с огородниками поделились специалисты Приволжского филиала Россельхоцентра. Эксперты указывают, что при уборке моркови важно обрезать ботву, слегка касаясь корнеплода. Также следует обрезать кончик (отросток) корня моркови. Это позволяет остановить рост корнеплода и сохранить его упругость на продолжительное время.

В Россельхозцентре отмечают: вопрос, мыть ли перед закладкой на хранение морковь или нет, обычно вызывает разногласия среди огородников. Однако в любом случае от лишней земли следует избавиться. Затем нужно тщательно просушить корнеплоды, но без пересушивания, чтобы не допустить потери влаги. Это залог того, что морковь будет храниться до весны и останется крепкой и упругой.

Оптимальные условия хранения моркови – при температуре воздуха от +1 до +3 °С и влажности около 85%. Раскладывают корнеплоды по ящикам, мешкам или пакетам. Место хранения должно быть хорошо проветриваемым, без застойной влажности или плесени.

Для сохранения моркови крепкой и сочной ее можно пересыпать любым подходящим абсорбирующим материалом, который поглощает лишнюю влагу и сохраняет ее в корнеплодах. Это может быть чистый песок, свежие опилки, стружка. Чтобы увеличить срок хранения корнеплода, можно добавить мел, древесную золу или и то, и другое. Эти простые меры позволят сохранить большую часть собранного урожая моркови до весны.