В первый класс в 2024 году в Коми пошло 10 тысяч ребят

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В наступившем учебном году школы городов и районов Республики Коми встретили 102 тысячи учащихся, среди которых 10 тысяч - новоиспеченные первоклассники. Об этом пишет глава региона.

Более 300 образовательных учреждений нашей Республики распахнули свои двери для школьников. Среди них выделяется новая, современная школа в микрорайоне Емваль, расположенная неподалеку от столицы региона.