В первый класс в 2024 году в Коми пошло 10 тысяч ребят
- 21:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
В наступившем учебном году школы городов и районов Республики Коми встретили 102 тысячи учащихся, среди которых 10 тысяч - новоиспеченные первоклассники. Об этом пишет глава региона.
Более 300 образовательных учреждений нашей Республики распахнули свои двери для школьников. Среди них выделяется новая, современная школа в микрорайоне Емваль, расположенная неподалеку от столицы региона.
Особенным событием стала повторная торжественная церемония открытия Вочевской средней школы в Усть-Куломском районе после проведенного капитального ремонта. В общей сложности, еще в пяти школах учебный процесс возобновится до конца года благодаря завершению работ по капитальному ремонту.
По данным Министерства образования и науки Коми, на учебный год 2024-2025 самые высокие показатели по числу школьников наблюдаются в Сыктывкаре и Ухте, а также Усть-Куломском, Ижемском и Сыктывдинском районах.