«Комикино» посетило программу «Капитаны культуры» в Крыму

Фото со страницы Владимира Уйбы

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошел второй поток программы «Капитаны культуры». Об участие Коми сообщил Владимир Уйба. Программа реализуется при поддержке Минкультуры России. Первый модуль «Стратегия и личность» погрузил участников в работу по способам развития стратегического мышления и лидерства. 124 представителя культурных учреждений 42 регионов, в том числе Коми, развивали лидерские навыки и обучались управленческим стратегиям.

Нашу Республику представила директор «Комикино» Мария Вахнина. Под ее руководством вот уже 4 года у единственной в Коми государственной кинопрокатной организации «Комикино» в несколько раз выросли показатели посещения, узнаваемости и дохода. Информресурсы «Комикино» вошли в топ госпабликов в Коми.

Второй модуль пройдет в ноябре и будет посвящен развитию навыков ситуационного руководства, освоению техник эффективного планирования, расстановке сил и обеспечения ресурсами для успешного функционирования организации в сфере культуры. По итогам руководители не только расширят компетенции, но и получат поддержку в разработке проектов изменений внутри своих организаций, станут членами большого управленческого сообщества