Под Сыктывкаром состоялась акция "Посади своё дерево"
- 08:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Владимир Уйба принял участие в акции «Посади своё дерево», прошедшей в селе Ыб Сыктывдинского района. Об этом глава сообщил на своей странице в социальных сетях.
Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Экология» и Всероссийской акции «Сохраним лес». Идея акции появилась на выставке «Россия», где жителям и гостям страны раздавали сертификаты на участие. 14 сентября учащиеся школьных лесничеств, работники лесного хозяйства, студенты, лесозаготовители, а также дети участников спецоперации высадили сосны.
Деревья посадили в форме слова «Россия» размером 400 на 100 метров рядом с Финно-угорским парком. Всего высадили более 25 тысяч сосен.
Также посадили аллею в память о погибших участниках спецоперации. Эти деревья будут напоминать о героической истории России.
Напомним, что ранее мы писали о данной акции. Для участников был организован трансфер и всё необходимое.