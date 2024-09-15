Под Сыктывкаром состоялась акция "Посади своё дерево"

Владимир Уйба принял участие в акции «Посади своё дерево», прошедшей в селе Ыб Сыктывдинского района. Об этом глава сообщил на своей странице в социальных сетях.

Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Экология» и Всероссийской акции «Сохраним лес». Идея акции появилась на выставке «Россия», где жителям и гостям страны раздавали сертификаты на участие. 14 сентября учащиеся школьных лесничеств, работники лесного хозяйства, студенты, лесозаготовители, а также дети участников спецоперации высадили сосны.