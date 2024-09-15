Синоптики рассказали о погоде в Коми на 15 сентября

В ряде северных районов Коми ожидаются осадки. Утренние часы дарят жителям республики туманную атмосферу. Об этом информирует Республиканский центр по гидрометеорологии и контролю за состоянием окружающей среды.

На 15 сентября 2024 года в Коми прогнозируется переменная облачность. Ветер переместится на юго-запад со скоростью 3-8 метров в секунду. В утренние и ночные часы регион окутает туман. Днём местами прогнозируются непродолжительные дожди. Температура воздуха ночью может опускаться до +9…+14 градусов, что будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Днём столбик термометра поднимется до +20…+25°С. На крайнем северо-востоке эти показатели могут быть в пределах +16…+21°С.