В Сыктывкаре отключат горячую воды

В Сыктывкаре подходит к концу период отключения горячей воды в межотопительный сезон. Об этом сообщает филиал “Коми” ПАО “Т Плюс”.

20 последних адресов ждёт отключение горячей воды с 19 по 30 августа 2024 года. При этом подачу горячего водоснабжения должны вернуть в ряде домов на улице Гаражной, Станционной, Маркова, Пушкина и Сысольском шоссе. Там её отключили 9 августа.