В Сыктывкаре отключат горячую воды
- 01:00 18 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре подходит к концу период отключения горячей воды в межотопительный сезон. Об этом сообщает филиал “Коми” ПАО “Т Плюс”.
20 последних адресов ждёт отключение горячей воды с 19 по 30 августа 2024 года. При этом подачу горячего водоснабжения должны вернуть в ряде домов на улице Гаражной, Станционной, Маркова, Пушкина и Сысольском шоссе. Там её отключили 9 августа.
Последний этап коснётся четырёх улиц. Сейчас горячей воды не будет по следующим адресам:
Улица Гаражная, 4, 4/1, 5, 7, 7/1, 9, 9/2, 11;
Улица Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;
Улица Куратова дом 50, 66, 72, 76;
Октябрьский проспект, 27, 31, 35.
Читайте также: