Эта копеечная крупа преобразит почву в чернозем – быстро, дешево, эффективно

Опытные дачники давно знают, что правильное внесение органических добавок помогает улучшить структуру почвы и повысить её плодородие. По словам специалистов, существует один простой и недорогой способ, который поможет превратить обычную землю в "чернозем" — использование пшена. Как рассказали эксперты, это доступное зерно может стать отличным средством для обогащения почвы.

По словам агрономов, пшено помогает улучшить микрофлору почвы, стимулируя развитие полезных микроорганизмов, которые способствуют разложению органических веществ. Специалисты уточняют, что для лучшего эффекта пшено можно смешивать с компостом или навозом, создавая богатую питательную смесь. Со слов дачников, такой состав постепенно улучшает структуру земли, делая её более рыхлой и способной удерживать влагу.