Потеряют земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 16 сентября
- 14:50 15 сентября
- 12+
- Служба новостей
В 90-х годах дочь получила от родителей в пользование садовый участок, который впоследствии был приватизирован на её имя в период её замужества. Через год после завершения приватизации супруги развелись. Сейчас женщина хочет подарить этот участок своей матери, но столкнулась с требованием нотариуса предоставить согласие бывшего мужа на совершение дарственной. Возникает вопрос: насколько правомерно данное требование?
Юрист Ирина Сивакова объясняет, что участок, который был передан супругу в пользование во время брака и затем приватизирован, считается общей собственностью супругов. Именно поэтому нотариус требует согласие бывшего супруга.
Однако Верховный суд РФ придерживается другой позиции: если брак расторгнут, то согласие второго супруга на сделки с общим имуществом уже не требуется. Это даёт возможность женщине оформить дарение земли своей матери и зарегистрировать право собственности через МФЦ.
Стоит помнить, что бывший муж может попытаться оспорить сделку в течение одного года с момента, когда он узнал или должен был узнать о дарении. Но в этом случае ему нужно будет доказать, что одаряемый знал об отсутствии его согласия, как это предусмотрено статьёй 253 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, при заключении подобных сделок важно тщательно оформлять все документы, чтобы минимизировать риск возникновения юридических споров и защитить свои права на имущество, пишет sevastopolmedia.ru.