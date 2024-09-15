Потеряют земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 16 сентября

В 90-х годах дочь получила от родителей в пользование садовый участок, который впоследствии был приватизирован на её имя в период её замужества. Через год после завершения приватизации супруги развелись. Сейчас женщина хочет подарить этот участок своей матери, но столкнулась с требованием нотариуса предоставить согласие бывшего мужа на совершение дарственной. Возникает вопрос: насколько правомерно данное требование?

Юрист Ирина Сивакова объясняет, что участок, который был передан супругу в пользование во время брака и затем приватизирован, считается общей собственностью супругов. Именно поэтому нотариус требует согласие бывшего супруга.