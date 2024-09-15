Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Песков рассказал, что ограничения на экспорт стратегических материалов будут вводиться осторожно. Об этом пишут РИА Новости. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналистом Павлом Зарубиным, назвал действия Запада против России «бандитскими». Он подчеркнул, что Россия ответит на них без ущерба для себя, особенно в вопросах экспорта стратегических ресурсов.

"Во-первых, мы не будем делать ничего, что навредит нам самим, как говорил президент. Нам нужно реагировать на действия Запада, которые можно назвать бандитскими," — заявил Песков.

Он также отметил, что такие решения могут стимулировать внутреннее производство и технологическое развитие. В пример он привел продовольственное эмбарго, которое сначала казалось рискованным, но через 10 лет оно помогло заменить импорт отечественной продукцией.

"Все такие решения будут приниматься очень осторожно, потому что рынок высококонкурентный. Позиции, потерянные однажды, потом очень сложно вернуть," — добавил Песков.