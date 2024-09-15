Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья
- 16:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Песков рассказал, что ограничения на экспорт стратегических материалов будут вводиться осторожно. Об этом пишут РИА Новости.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналистом Павлом Зарубиным, назвал действия Запада против России «бандитскими». Он подчеркнул, что Россия ответит на них без ущерба для себя, особенно в вопросах экспорта стратегических ресурсов.
"Во-первых, мы не будем делать ничего, что навредит нам самим, как говорил президент. Нам нужно реагировать на действия Запада, которые можно назвать бандитскими," — заявил Песков.
Он также отметил, что такие решения могут стимулировать внутреннее производство и технологическое развитие. В пример он привел продовольственное эмбарго, которое сначала казалось рискованным, но через 10 лет оно помогло заменить импорт отечественной продукцией.
"Все такие решения будут приниматься очень осторожно, потому что рынок высококонкурентный. Позиции, потерянные однажды, потом очень сложно вернуть," — добавил Песков.
На прошлой неделе президент Владимир Путин напомнил на заседании с правительством, что Россия является мировым лидером по запасам многих видов сырья. Он предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана, никеля и других товаров в страны, введшие санкции против России, но подчеркнул, что делать это нужно без вреда для себя.