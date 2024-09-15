В Коми сотрудники МЧС провели тренировку по эвакуации учеников

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте сотрудники МЧС России провели тренировку по эвакуации учеников и работников школы №20. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В условиях возрастающей опасности пожаров в образовательных учреждениях, сотрудники МЧС России неустанно трудятся на благо безопасности граждан. Недавно в школе № 20 города Ухты была организована и проведена учебная тренировка по эвакуации учеников и работников. Такая практика не только улучшает подготовку персонала и учащихся к чрезвычайным ситуациям, но и позволяет минимизировать возможные потери и ущерб в случае реального пожара.

Пожары в школьных зданиях, подобно большинству других объектов с высокой концентрацией людей, представляют собой серьезную проблему из-за быстрого распространения огня и токсичных веществ. Гульнара Хилаутдинова, государственный инспектор пожарного надзора МЧС России, подчеркивает, что при горении мебели и бумаги в учебных помещениях происходит выделение оксида углерода. Этот газ, быстро смешиваясь с воздухом, становится смертельно опасным при вдыхании в течение всего 5-10 минут.