В Сыктывкаре не пристегнутый ремнями безопасности ребёнок пострадал в ДТП

В Сыктывкаре 11-летний ребёнок попал в больницу после ДТП. Автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

14 сентября 2024 года около 16:05 в Сыктывкаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель Kia Spectra 1985 года рождения ехал по 1-ой Технологической улицы со стороны Трактовой в направление Михайловского кордона. В районе 27 дома мужчина не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в правый по ходу движения кювет.