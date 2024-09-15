В Сыктывкаре не пристегнутый ремнями безопасности ребёнок пострадал в ДТП
- 16:30 15 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре 11-летний ребёнок попал в больницу после ДТП. Автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
14 сентября 2024 года около 16:05 в Сыктывкаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель Kia Spectra 1985 года рождения ехал по 1-ой Технологической улицы со стороны Трактовой в направление Михайловского кордона. В районе 27 дома мужчина не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в правый по ходу движения кювет.
Пассажир «Киа» 2012 года рождения получил перелом малой берцовой кости и черепно-мозговую травму. Также у ребёнка под вопросом сотрясение мозга. Мальчика увезли в больницу. Также сообщается, что в момент ДТП пострадавший не был пристёгнут ремнями безопасности.
Напомним, что в этот день на 20 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск столкнулись два автомобиля. Один из водителей выехал на встречную полосу.