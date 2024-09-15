В поездах теперь запрещено это делать — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года

С наступлением летнего сезона, когда многие россияне планируют отпуска, важно помнить о новых правилах, введённых осенью предыдущего года, которые будут актуальны для путешествий в 2024 году, пишет progoroduhta.ru. Правила расположения в поездах

Основное изменение связано с использованием нижних полок пассажирами верхних мест. В соответствии с новым регламентом, каждый должен находиться на своём месте, но предусмотрены определённые временные интервалы для использования нижних полок:

Для перекуса: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.

Для обеда: с 12:00 до 15:00.

Эти изменения были внесены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров верхних полок, не имевших возможности пользоваться столом.

Правила использования электронных устройств

Также было введено нововведение, касающееся применения гаджетов:

Громкое прослушивание музыки или использование устройств на максимальной громкости запрещено. Занятия музыкальными репетициями недопустимы.

Рекомендации по приобретению билетов

Чтобы избежать проблем, рекомендуется заблаговременно приобретать билеты на летние маршруты. Билеты доступны за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к отсутствию свободных мест на нужные даты и отмене поездки.

Дополнительные ограничения

Кроме основных правил, в поездах РЖД также действуют следующие ограничения:

Перевозка домашних животных возможна только при наличии необходимых документов и контейнеров. Во всех вагонах и тамбурах курение запрещено. Громоздкий багаж нельзя оставлять в проходах. Употребление алкоголя разрешено только в вагонах-ресторанах и вагонах-барах.