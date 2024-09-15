В Россию вернулись 12 военных из Коми, захваченные в плен в Курской области

Министерство обороны России объявило о возвращении 103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен на территории Курской области. Об этом пишут РИА Новости.

Обмен произошёл на паритетных условиях: украинская сторона также получила обратно 103 своих военнослужащих. В Минобороны уточнили, что возвращение россиян из плена состоялось благодаря гуманитарному посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов, которые содействовали переговорам и обеспечили безопасный обмен. По неофициальным данным 12 человек из этого количества - жители Коми.