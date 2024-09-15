В Россию вернулись 12 военных из Коми, захваченные в плен в Курской области
- 10:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Министерство обороны России объявило о возвращении 103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен на территории Курской области. Об этом пишут РИА Новости.
Обмен произошёл на паритетных условиях: украинская сторона также получила обратно 103 своих военнослужащих. В Минобороны уточнили, что возвращение россиян из плена состоялось благодаря гуманитарному посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов, которые содействовали переговорам и обеспечили безопасный обмен. По неофициальным данным 12 человек из этого количества - жители Коми.
Освобожденные российские бойцы в настоящий момент пребывают на территории Белоруссии, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь. Здесь им также была предоставлена возможность связаться с родственниками и сообщить им о своём состоянии и местоположении. После завершения первичного этапа реабилитации и восстановления, военнослужащих планируется перевезти в Москву для дальнейшего лечения и полноценной реабилитации в специализированных медицинских учреждениях.