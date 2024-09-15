Положите сверху это — и картофель будет храниться всю зиму в обычной квартире: не прорастет и не засохнет — секрет прост
- 11:04 15 сентября
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- Служба новостей
Посадить картофель и собрать хороший урожай — это лишь половина дела. Зимой важно сохранить плоды труда, иначе все летние усилия пропадут впустую.
Многие полагают, что сохранить картофель без порчи можно только в погребе, но это не так. В современных условиях вполне возможно хранить его в квартире. Автор блога «Кулинарный техникум» поделился методикой, как продлить срок хранения картофеля в домашних условиях.
Начните с того, что выберите для хранения самые здоровые клубни. Те, на которых заметны дефекты, лучше употребить в пищу в первую очередь. Также следует тщательно просушить картофель и очистить его от земли.
Для хранения выберите самое прохладное место в квартире, вдали от радиаторов отопления. Очень важно, чтобы это место было защищено от света.
Храните картофель в деревянных ящиках, перекладывая слои клубней обычной газетой. Газета будет впитывать лишнюю влагу, помогая предотвратить гниение картофеля, пишет hibiny.ru.