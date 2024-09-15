В Коми подходит к завершению строительство лечебного корпуса

На текущий момент на строительной площадке работают 34 специалиста и задействованы 3 единицы строительной техники. Ведутся работы по установке системы отопления, монтируются воздуховоды, а также осуществляется внутренняя разводка водоснабжения и канализации.

В рамках Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, входящей в Национальный проект «Здравоохранение», параллельно ведётся строительство нескольких объектов. Так, помимо лечебного корпуса в Визинге, возводится амбулатория в селе Усть-Вымь и строится поликлиника для участковой больницы в посёлке Каджером. Стоит также упомянуть, что в этом году в селе Усть-Цильма новый лечебный корпус успешно получил лицензию и открыл свои двери для пациентов.