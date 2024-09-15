В Коми взрослых и детей обучили финансовой грамотности

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Прилузье обучили местных жителей искусству приумножения семейного бюджета. Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба. На юге Коми в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» состоялся муниципальный форум под названием «От финансовой грамотности к финансовой культуре». В фойе школы села Летка была организована консультационная зона, где предприниматели и жители могли задать вопросы специалистам налоговой службы, МВД, а также представителям банковского сектора и негосударственного пенсионного фонда. Там же была представлена фотовыставка памятных монет Банка России.

В актовом зале перед участниками выступили сотрудники Минфина Коми, представители Ассоциации развития финансовой грамотности и приглашенные специалисты. Они обсудили разнообразные темы, такие как правила кибербезопасности, программы долгосрочных сбережений, налоговые льготы и способы получения вычетов.