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19 педагогов из Коми представляли регион на чтениях «Моя страна – моя Россия»

19 педагогов из Коми представляли регион на чтениях «Моя страна – моя Россия»Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Республика Коми заняла место в ТОП-30 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия». Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

Это мероприятие организовано президентской платформой «Россия – страна возможностей» с поддержкой Министерства науки и высшего образования РФ.

На чтениях регион представляли 19 педагогов из Коми, делясь своими практическими наработками. Формат мероприятия позволяет систематизировать региональный опыт и способствует обмену знаниями между педагогами, особенно в области патриотического воспитания молодежи.

В ноябре авторы лучших практик будут приглашены в Москву для участия в образовательной программе. Самые уникальные и ценные практики будут включены в «живую педагогическую энциклопедию».

АНО «Россия – страна возможностей» основана по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Платформа ставит своей целью помочь россиянам, независимо от места их проживания и избранной профессии, открыть для себя новые возможности для развития.

Наблюдательный совет платформы возглавляет Владимир Владимирович Путин. За пять лет существования платформы, ее участниками стали представители 89 регионов России и 150 стран мира.

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