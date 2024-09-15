19 педагогов из Коми представляли регион на чтениях «Моя страна – моя Россия»
- 20:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Республика Коми заняла место в ТОП-30 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия». Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
Это мероприятие организовано президентской платформой «Россия – страна возможностей» с поддержкой Министерства науки и высшего образования РФ.
На чтениях регион представляли 19 педагогов из Коми, делясь своими практическими наработками. Формат мероприятия позволяет систематизировать региональный опыт и способствует обмену знаниями между педагогами, особенно в области патриотического воспитания молодежи.
В ноябре авторы лучших практик будут приглашены в Москву для участия в образовательной программе. Самые уникальные и ценные практики будут включены в «живую педагогическую энциклопедию».
АНО «Россия – страна возможностей» основана по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Платформа ставит своей целью помочь россиянам, независимо от места их проживания и избранной профессии, открыть для себя новые возможности для развития.
Наблюдательный совет платформы возглавляет Владимир Владимирович Путин. За пять лет существования платформы, ее участниками стали представители 89 регионов России и 150 стран мира.