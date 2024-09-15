19 педагогов из Коми представляли регион на чтениях «Моя страна – моя Россия»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Республика Коми заняла место в ТОП-30 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия». Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

Это мероприятие организовано президентской платформой «Россия – страна возможностей» с поддержкой Министерства науки и высшего образования РФ.