Ученики одной из школ Коми собрали 100 килограмм овощей

Ученики агроклассов Вочевской школы в Усть-Куломском районе показали впечатляющие результаты своего труда, собрав более ста килограммов огурцов и помидоров с теплиц учебного заведения. Это лишь часть их работы: им предстоит ещё убрать урожай перцев, свёклы, моркови и чеснока. Но и это не всё — впереди осенние посадки, когда школьники будут высаживать плодово-ягодные кустарники черной смородины и барбариса.

В школе действуют два агрокласса — для учеников шестого и седьмого классов, где обучаются 17 человек. Инициатива создания таких специализированных классов появилась в Республике Коми в прошлом году, и теперь сельскохозяйственные классы открыты не только в Усть-Куломском, но и в Сыктывкаре, а также в районах Усть-Цилемском, Удорском, Корткеросском и Прилузском. Этот образовательный проект нацелен на практическое погружение школьников в аграрную деятельность, что позволяет им не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, а также вносить вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.