Указ подписан. Эту сумму зачислят на карту абсолютно всем пенсионерам уже с 16 сентября

Пенсионерам рассказали о денежной сумме, которую начнут зачислять на банковские карты уже с 16 сентября. Такие средства смогут получить абсолютно все пожилые люди. И указ об этом уже подписан многими банками. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

Рассчитывать на новый бонус, по словам эксперта, пенсионеры смогут благодаря программам, которые запускают российские банки. Кредитные организации продолжают привлекать к себе новых клиентов старшего возраста. И для этого они всячески стимулируют пожилых, в том числе введением разовой выплаты.