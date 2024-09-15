Указ подписан. Эту сумму зачислят на карту абсолютно всем пенсионерам уже с 16 сентября
- 10:05 15 сентября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о денежной сумме, которую начнут зачислять на банковские карты уже с 16 сентября. Такие средства смогут получить абсолютно все пожилые люди. И указ об этом уже подписан многими банками. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.
Рассчитывать на новый бонус, по словам эксперта, пенсионеры смогут благодаря программам, которые запускают российские банки. Кредитные организации продолжают привлекать к себе новых клиентов старшего возраста. И для этого они всячески стимулируют пожилых, в том числе введением разовой выплаты.
«Такую выплату называют приветственной, потому что ее пенсионер получает всего один раз, когда получает банковскую карту в новом банке, и ему туда начинает приходить пенсия», – пояснил Власов.
Например, в ближайшее время пенсионеры смогут получить такой бонус от банка Уралсиб. Финансовое учреждение пообещало выплатить деньги абсолютно каждому, кто начнет получать свою пенсию в этом банке. А размер выплаты составит 3 тысячи рублей.
Новые зачисления на карту ожидаются уже с началом новой рабочей недели, то есть с 16 сентября. А в целом тем, кто успел получить первую пенсию на новый счет в августе, средства обещают перечислить до конца текущего месяца. Все остальные получат их позже.
Также, по словам Власова, порадует пенсионеров и ПСБ. Этот банк зачислит каждому по 2 тысячи бонусов после перевода пенсии. А эти бонусы уже каждый пожилой сможет конвертировать в рубли и затем распорядиться ими по своему усмотрению.