В Коми пройдёт гроза и дождь
- 22:45 15 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми вновь нагрянут грозы. Температура ночью остается стабильной. Об этом информирует ЦГМС региона
На 16 сентября 2024 года в Коми прогнозируется переменная облачность. Ветер будет южный с переходом в западную четверть со скоростью 4-9 метров в секунду. В утренние и ночные часы в отдельных районах будет туманно. Также в Коми ожидаются грозы.
Днём местами прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью сохраняется в районе +9…+14 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +19…+24°С.
В Сыктывкаре 16 сентября 2024 года синоптики обещают переменную облачность без осадков. Температура воздуха днём поднимется до +22…+24°C, ночью снизится до +11…+13 градусов. Ожидается слабый южный и юго-западный ветер. Воркутинцев в тёмное время суток ждёт гроза. В Троицко-Печорске днём пройдёт небольшой дождь.