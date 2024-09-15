В Коми пройдёт гроза и дождь

В Коми вновь нагрянут грозы. Температура ночью остается стабильной. Об этом информирует ЦГМС региона

На 16 сентября 2024 года в Коми прогнозируется переменная облачность. Ветер будет южный с переходом в западную четверть со скоростью 4-9 метров в секунду. В утренние и ночные часы в отдельных районах будет туманно. Также в Коми ожидаются грозы.