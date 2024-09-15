Под Сыктывкаром два человека пострадали в аварии с «Танком»
- 16:00 15 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск столкнулись китайский внедорожник и Volkswagen. Одного из водителей увезли на «скорой». Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
14 сентября 2024 года около 14:27 в столице региона произошло ДТП. Volkswagen Polo под управлением мужчины 1998 года ехал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск в сторону села Корткерос с посёлка Краснозатонский. На 20 километре автодороги молодой человек не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с внедорожником Tank.
Водитель автомобиля Tank 1956 года рождения получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Его увезли в больницу.
Пассажир Volkswagen 1972 года рождения также получил черепно-мозговую травму. Под вопросом стоит сотрясение. Госпитализация мужчине не потребовалась.
В момент аварии все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель «Фольксвагена» за рулем с 2022 года.