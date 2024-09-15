Под Сыктывкаром два человека пострадали в аварии с «Танком»

На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск столкнулись китайский внедорожник и Volkswagen. Одного из водителей увезли на «скорой». Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

14 сентября 2024 года около 14:27 в столице региона произошло ДТП. Volkswagen Polo под управлением мужчины 1998 года ехал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск в сторону села Корткерос с посёлка Краснозатонский. На 20 километре автодороги молодой человек не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с внедорожником Tank.